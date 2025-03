Onu: "Fame senza precedenti nella Repubblica Democratica del Congo"

Il numero di persone che soffrono la fame nella Repubblica Democratica del Congo è salito a un livello senza precedenti mentre il conflitto devasta l'est del Paese. Lo dicono in un comunicato il Programma alimentare mondiale e l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura. Entrambe le agenzie dell'Onu hanno denunciato la recrudescenza negli ultimi mesi delle violenze, in particolare guidata dall'avanzata del gruppo armato M23, sostenuto dal Ruanda, nella provincia orientale congolese. La situazione ha quindi amplificato la crisi umanitaria provocata da conflitto, instabilità economica e aumento dei prezzi dei generi alimentari.