Onu: "Costretti a ridurre del 25% il numero dei Caschi Blu"

L'Onu ridurrà del 25% il numero dei suoi Caschi Blu nel mondo nei prossimi mesi, ovvero tra i 13.000 e i 14.000 militari e poliziotti, a causa della mancanza di fondi dovuta principalmente ai tagli americani. Lo ha annunciato un alto funzionario delle Nazioni Unite. "Dovremo rimpatriare, ridurre di circa il 25% il numero dei nostri effettivi militari e di polizia addetti al mantenimento della pace, nonché le loro attrezzature, e anche un numero significativo di dipendenti civili delle missioni sarà colpito", ha detto il funzionario sotto copertura di anonimato.