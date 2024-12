Onu: approvato il budget di 3,72 miliardi dollari per il 2025

L'assemblea Generale dell'Onu ha approvando un budget di 3,72 miliardi di dollari per il 2025 e adottato un nuovo programma per sostenere i Paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare. Il budget per il 2025 segna un aumento di circa 1 milione di dollari rispetto alla proposta di ottobre del segretario generale ed è destinato a finanziare i programmi delle Nazioni Unite in settori chiave, tra cui gli affari politici, la giustizia e il diritto internazionali, la cooperazione allo sviluppo regionale, i diritti umani e gli affari umanitari e l'informazione pubblica.