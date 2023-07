Acqua potabile in casa: "Nel mondo non ce l'ha una persona su quattro"

Donne penalizzate

Nella maggior parte dei casi, le donne affrontano viaggi più lunghi per prendere l'acqua potabile, perdendo tempo per l'istruzione, il lavoro e il tempo libero ed esponendosi al rischio di lesioni fisiche e pericoli durante il tragitto. "Ogni passo che una ragazza compie per la raccolta la allontana da apprendimento, gioco e sicurezza", ha dichiarato Cecilia Sharp, direttrice Unicef per i servizi idrici e la riduzione del rischio climatico e ambientale. "Acqua, bagni e impianti per lavare le mani non sicuri a casa privano le bambine del loro potenziale, compromettono il loro benessere e perpetuano i cicli di povertà. Implementare queste strutture e risorse è fondamentale per raggiungere l'accesso universale all'acqua e ai servizi igienici e per arrivare all'uguaglianza di genere", ha aggiunto.