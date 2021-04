Ong: petroliera iraniana attaccata al largo della Siria, tre morti

-afp

Tre persone sono morte in un attacco a una nave cisterna iraniana al largo della costa siriana. A bordo si è sviluppato un incendio. Lo ha reso noto l'Osservatorio siriano per i diritti umani con sede in Gran Bretagna. L'agenzia di stampa siriana Sana ha precisato che l'incendio è scoppiato dopo "quello che si ritiene poter essere un attacco di un drone proveniente dalle acque libanesi".