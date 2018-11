Ong: "Irruzione delle forze libiche sulla nave Nivin, violenze sui migranti"

Il Nivin ha fatto rotta verso la Libia, in violazione del diritto internazionale, dato che quello non può essere considerato un Paese sicuro dove effettuare lo sbarco. I migranti si sono poi rifiutati di scendere.



Amnesty International aveva chiesto alle autorità libiche, europee e panamensi di assicurare che i migranti a bordo non fossero costretti a sbarcare per essere portati in un centro di detenzione libico. Mediterranea ha poi chiesto che "Italia e Ue si assumano la responsabilità dello loro scelte politiche".



L'8 novembre il mercantile Nivin, battente bandiera panamense, ha soccorso nel Mediterraneo centrale un gruppo di migranti e rifugiati, tra cui bambini, che cercava di raggiungere le coste europee.