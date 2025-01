Ong: "Cuba finora ha liberato almeno 150 prigionieri politici"

Il governo di Cuba ha finora liberato "almeno 150 prigionieri politici". Lo ha reso noto poco fa l'organizzazione non governativa Prisoners Defenders. In un video di oltre dieci minuti pubblicato sul social network, Prisoners Defenders dettaglia i nomi di tutti i 150 prigionieri politici rilasciati sinora, con le relative condanne, la data dell'arresto e i centri di detenzione dove erano rinchiusi. Tuttavia Javier Larrondo, il fondatore di Prisoners Defender, sottolinea che gli ex pringionieri "dovranno rimanere in silenzio se non vogliono tornare immediatamente in prigione, questa è la minaccia".