Ondata di arresti, il Venezuela nega l'esistenza di prigionieri politici nel Paese

"Non ci sono prigionieri politici in Venezuela". Lo ha detto il ministro degli Esteri Yván Gil a margine delle proteste post-elettorali sul gran numero di arresti da parte delle forze governative, denunciati da organizzazioni umanitarie e comunità internazionali. Ha parlato infatti solo di un "caso giudiziario". "In Venezuela non ci sono prigionieri politici, in Venezuela c'è pace", ha detto Gil in un'intervista alla colombiana Blu Radio mentre partecipava alla Cop16 in corso a Cali. "In Venezuela c'è uno Stato di diritto che funziona, c'è la Procura, ci sono gli organi di giustizia, il Difensore civico e tutto questi funzionano in modo armonico", ha aggiunto in risposta alle incalzanti domande dei giornalisti.