Oms: "Nessuna prova della presenza di Ebola in Costa d'Avorio"

Non ci sono "prove" della presenza del virus Ebola in Costa d'Avorio, secondo i risultati di nuove analisi dell'Institut Pasteur di Lione su campioni prelevati da una giovane guineana che le autorità ivoriane avevano identificato come infetta a metà agosto. Lo ha annunciato l'Organizzazione mondiale della Sanità. Le autorità sanitarie ivoriane avevano ricevuto 5mila dosi di vaccini e avviato una campagna di vaccinazione per il personale sanitario.