Oms: "Il virus si può contenere, ancora non è una pandemia"

"Contenere il coronavirus è fattibile e deve rimanere la massima priorità per tutti i Paesi. Con misure precoci e aggressive, possono interrompere la trasmissione". Lo ha detto il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aggiungendo che "non esiteremo a descrivere questo Covid-19 come una pandemia se questo è ciò che i dati suggeriranno".