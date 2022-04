Oms: il 99% della popolazione mondiale respira aria inquinata

Quasi l'intera popolazione mondiale (99%) respira aria che supera i limiti di qualità fissati dall'Oms e che minaccia la loro salute.

Un numero record di oltre seimila città in 117 Paesi sta ora monitorando la qualità dell'aria, ma le persone che le abitano respirano ancora livelli malsani di particolato fine e biossido di azoto. Le persone nei Paesi a basso e medio reddito subiscono le esposizioni più elevate. E' quanto emerge da un report dell'Oms, in cui si sottolinea l'importanza di limitare l'uso di combustibili fossili e di adottare altre misure per ridurre i livelli d'inquinamento atmosferico.