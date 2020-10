Oms, Europa: nuovo record di casi, oltre 123mila in 24 ore

L'Europa ha registrato sabato il secondo record giornaliero consecutivo di casi di coronavirus: lo riporta l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) sul proprio sito. Nelle ultime 24 ore i contagi sono stati 123.684, circa l'8,3% in più rispetto al record precedente di 114.227 casi segnato venerdì scorso. Secondo i conteggi dell'Oms, il bilancio complessivo delle infezioni in Europa è ad oggi a quota 6.809.678.

Il Regno Unito ha intanto raggiunto un "punto di non ritorno" nella pandemia da coronavirus, simile a quello di marzo, e nelle prossime settimane, oltre all'aumento dei casi, ci sarà un aumento delle morti. Il terribile monito arriva dal professor Jonathan Van-Tam, vice direttore sanitario per l'Inghilterra, citato dalla Bbc. Per Van-Tam, "la stagione ci è avversa" e il Paese si imbatterà in "venti contrari" prima dell'inverno.

Covid nel mondo: 383mila in 24 ore - Terzo record consecutivo di nuovi casi di coronavirus a livello globale. L'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) riporta sul suo sito che nella giornata di sabato sono stati registrati 383.359 contagi, il 7,9% in più rispetto ai 355.244 del record di venerdì. Giovedì scorso era stato segnato un nuovo picco, con 343.467 infezioni. Secondo la Johns Hopkins University il bilancio si attesta attualmente a quota 37.105.925, inclusi 1.071.388 morti.