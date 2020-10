Coronavirus, picco di casi nei Paesi Bassi: oltre 6.500 in 24 ore

Covid, in America Latina i casi superano quota 10 milioni Ansa 1 di 10 Ansa 10 di 10 Ansa 10 di 10 Ansa 10 di 10 Ansa 10 di 10 Ansa 10 di 10 Ansa 10 di 10 Ansa 10 di 10 Ansa 10 di 10 Ansa 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci

I Paesi Bassi registrano il picco nazionale di nuovi contagi da coronavirus, con 6.504 casi in 24 ore, superando per la prima volta la soglia dei 6mila. La zona più colpita è quella di Rotterdam-Rijnmond, con 763 positivi, seguita da quella di Amsterdam-Amstelland con 735. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 24, per un totale di circa 6.600 dall'inizio della pandemia. I dati sono stati resi noti dall'Istituto nazionale per la Salute pubblica e l'Ambiente.