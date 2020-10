Coronavirus, in Francia oltre 18mila casi nelle ultime 24 ore | A Parigi ospedali sotto pressione

Per il secondo giorno consecutivo la Francia registra un numero di contagiati in 24 ore superiore ai 18mila casi. I nuovi positivi sono, infatti, 18.129, una cifra inferiore ai 18.746 di mercoledì. Sono 76 i nuovi decessi, per un numero totale di vittime di 32.521 dall'inizio della pandemia. Sono aumentati di 11 i pazienti in rianimazione (1.427), di 88 quelli in ospedale.

In Francia altre 4 città in massima allerta - Mentre viene aggiornato verso l'alto il bilancio nazionale di malati di coronavirus (693.000 casi e 32.463 morti), il ministro della Salute francese Olivier Vèran ha annunciato che a partire da sabato altre quattro metropoli, Lille, Grenoble, Lione e Saint-Etienne, entreranno nella zona di "massima allerta".

A Parigi ospedali in affanno: scatta piano emergenza - Gli ospedali di Parigi stanno attivando misure di emergenza per far fronte ai pazienti Covid-19, che occupano attualmente il 40% dei reparti di terapia intensiva della regione. Le autorità hanno già chiuso i bar a Parigi e in diverse città e limitato le riunioni private. Le misure di emergenza in arrivo comportano l'aggiunta di letti ospedalieri e il rinvio di interventi chirurgici non urgenti. Tali misure sono state già disposte a marzo e ad aprile quando la pandemia è comparsa per la prima volta in Europa.

A Madrid tribunale boccia lockdown, autorità: "Non lasciate la città" - La presidente della Comunità autonoma di Madrid ha chiesto ai cittadini di non spostarsi dalla capitale, dopo la sentenza del Tribunale superiore di giustizia di Madrid che ha bocciato le misure restrittive del governo. Isabel Díaz Ayuso ha poi promesso l'adozione a breve di "nuove misure eque, sensate e ponderate" che verranno concordate con l'esecutivo. Il tribunale regionale di Madrid ha annullato l'ordine del governo che ha imposto il lockdown parziale sulla capitale spagnola e su nove cittadine della sua area. In una nota il tribunale ha annunciato l'accoglimento del ricorso delle autorità locali, affermando che l'ordine del ministero della Sanità viola le libertà fondamentali dei 4,5 milioni di persone interessate dal lockdown. La regione di Madrid vieta da sabato ai suoi abitanti di uscire da casa senza un valido motivo con l'obiettivo di controllare la seconda ondata di contagi da coronavirus.

In Portogallo 1.278 nuovi casi: dato più alto da aprile - Il Portogallo ha superato per la prima volta in sei mesi i 1.000 nuovi casi giornalieri di coronavirus. La Direzione Generale della Salute ha registrato 1.278 contagi nelle ultime 24 ore. E' il dato più alto dal 10 aprile. Il ministro della Salute Antonio Lacerda Sales ha affermato che i funzionari sono preoccupati per un possibile inverno difficile per il servizio sanitario pubblico. Mercoledì il numero ufficiale di casi ha raggiunto quota 944. Il numero di nuovi casi giornalieri in Portogallo ha superato la soglia dei 1.000 solo due volte, il 31 marzo e il 10 aprile. La nazione di 10 milioni di abitanti ha registrato 82.534 casi e 2.050 morti dall'inizio della pandemia.

Picco di nuovi casi in Austria, 1.200 in 24 ore - L'Austria registra un picco di nuovi casi di coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.209 nuovi contagi. Un valore mai registrato dall'inizio della pandemia. Il numero dei cosiddetti casi attivi ora sfiora la soglia dei 10mila, con 9.930 positivi ancora non guariti mentre questo valore a giugno era di appena 400.

Russia: popolazione invitata a rimanere a casa nel weekend - In Russia, il ministero della Salute ha emesso una raccomandazione alla popolazione di rimanere a casa questo fine settimana a causa di un forte aumento dei nuovi casi di coronavirus, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa RIA. Le autorità sanitarie della Federazione russa hanno registrato nelle ultime 24 ore 11.493 nuovi casi di coronavirus, poco meno del picco in un solo giorno durante tutto il periodo della pandemia, portando il totale complessivo dei contagi a 1.260.112.

In Gb 17.540 nuovi casi, 3.300 più di ieri - Il Regno Unito ha registrato 17.540 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, 3.300 in più rispetto a ieri. Le vittime sono 77, in aumento rispetto alle 70 a mercoledì. Intanto un nuovo studio dell'University College di Londra ha stabilito che gli asintomatici costituivano l'86% delle persone risultate positive al coronavirus in Gran Bretagna durante il lockdown. Lo studio suggerisce che l'attuale politica adottata dalle autorità britanniche di fare i tamponi alle persone che mostrano dei sintomi sospetti o sono contatti di altri positivi potrebbe non rilevare un gran numero di casi.

In Germania preoccupa balzo contagi: oltre 4.000 in 24 ore - Più di 4.000 casi (4.058) di contagio in 24 ore. Sono i numeri che preoccupano la Germania e che non si vedevano da inizio aprile. Cifre che continuano a salire e che rischiano di far perdere il controllo sul contenimento del virus nel paese, avvertono il ministro della Sanità tedesca, Jens Spahn e il direttore del Robert Koch Institut, Lothar Wieler. "Alla fine delle vacanze estive, molte persone si sono portate a casa il virus. Oggi questo conta solo per l'8% dei casi che vediamo in Germania. La maggior parte dei contagi avviene in Germania", ha aggiunto. "Conclusione: l'incidenza dei contagi cresce in quasi tutte le regioni e questo mi preoccupa molto", ha detto ancora Wieler,

ammettendo che non sa che piega potrà prendere la situazione, si potrebbe anche arrivare a 10.000 contagi al giorno e ha poi invitato a rispettare le regole del distanziameno sociale, a lavarsi le mani e a usare la mascherina.