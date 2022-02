Oms: "Covid rimane una malattia letale, Est Europa a forte rischio"

Il Covid "rimane una malattia letale".

L'ufficio europeo dell'Organizzazione mondiale della Sanità ha chiesto uno sforzo maggiore per le vaccinazioni nell'Europa orientale, avvertendo che l'"onda" legata alla variante Omicron del coronavirus sta avanzando verso est. Nelle ultime due settimane, i casi di Covid-19 sono più che raddoppiati in sei Paesi (Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Russia e Ucraina) nella parte orientale di quella che costituisce la regione europea per l'organizzazione.