Omicron, Onu: ingiusti e inefficaci i nuovi divieti sui viaggi

Gli ultimi "divieti di viaggio" attivati in seguito alla nuova variante Omicron sono "ingiusti" e "inefficaci". Lo dice il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres. "Con un virus che è veramente senza confini - chiarisce -, le restrizioni di viaggio che isolano un Paese o una regione non solo sono profondamente ingiuste e punitive, ma anche inefficaci". Servono invece, precisa, "più test per i passeggeri".