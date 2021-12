Omicron, il Sudafrica ha superato il picco senza un forte aumento dei morti (e toglie il coprifuoco)

"È stato rilevato un aumento marginale dei decessi in tutte le province", si legge ancora nella nota. I contagi sono diminuiti di quasi il 30% la scorsa settimana (89.781), rispetto alla settimana precedente (127.753). E i ricoveri ospedalieri sono diminuiti in otto province su nove. "Sebbene la variante Omicron sia altamente trasmissibile, i tassi di ospedalizzazione sono stati inferiori rispetto alle ondate precedenti", ha sottolineato la presidenza.

Per quanto riguarda l'annunciato allentamento delle restrizioni, il National Coronavirus Command Council (NCCC) monitorerà la situazione e apporterà modifiche se necessario o se la pressione ospedaliera dovesse aumentare.

Omicron, con un numero elevato di mutazioni che destano preoccupazioni sulla resistenza ai vaccini, è stata identificata per la prima volta in Botswana e in Sudafrica alla fine di novembre. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, la variante è attualmente presente in circa cento Paesi.

Estremamente contagiosa, colpisce anche le persone che sono vaccinate o che sono già state infettate dal virus. Il Paese africano ufficialmente più colpito, il Sudafrica, dall'inizio della pandemia ha segnalato più di 3,4 milioni di casi e 91mila morti per Covid.