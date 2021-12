Omicron, appello di De Blasio a Biden: "Il governo aiuti New York"

ansa

Il sindaco di New York, Bill De Blasio, lancia un appello al presidente americano Joe Biden. Il governo federale, dice il primo cittadino, deve aumentare le forniture alla città dei test per il Covid e le cure. Biden deve usare "tutti gli strumenti" per aiutare New York a far fronte alla nuova ondata. "L'ondata di Omicron la stiamo sentendo in modo particolare, ma sappiamo che si farà sentire in tutto il Paese", mette in evidenza Biden.