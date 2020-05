Omicidio Khashoggi, la fidanzata: "Nessuno può perdonare assassini"

"Nessuno ha il diritto di perdonare gli assassini" di Jamal Khashoggi. A chiarirlo è Hatice Cengiz, la fidanzata turca del reporter saudita ucciso nell'ottobre 2018 nel consolato di Riad a Istanbul. Il riferimento è al figlio di Khashoggi, Salah, che ha annunciato come la famiglia abbia concesso il perdono ai killer. Ma la fidanzata non ci sta: "Non c'è prescrizione, e io e altri non ci fermeremo finché non avremo giustizia per Jamal".