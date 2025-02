Omicidio Federica Squarise, esce dal carcere l'uruguaiano che la violentò e la uccise

L'uruguaiano Victor Diaz Silva, conosciuto come "Gordo", condannato a 17 anni e 9 mesi per aver violentato e ucciso Federica Squarise nel 2008, è libero. La giovane venne assassinata mentre era in vacanza in Spagna, a Lloret de Mar, e il suo cadavere venne trovato nascosto nella boscaglia. Arrestato dalle autorità spagnole, Silva confessò l'omicidio ma negò la violenza sessuale. Il Gordo (che significa "grasso") sarà ufficialmente scarcerato il 31 marzo 2026, ma grazie alla legislazione spagnola già da ora è di fatto libero: si è sposato e ha trovato un lavoro.