Omicidio Ciatti, il principale indagato scarcerato in Spagna

E' stato scarcerato il 17 giugno il ceceno Rassoul Bissoultanov, principale indagato per l'omicidio del 22enne fiorentino Niccolò Ciatti, pestato a morte l'11 agosto 2017 in una discoteca di Lloret de Mar, in Spagna. Lo rende noto il padre del giovane, Luigi Ciatti. Il ceceno è tornato in libertà per scadenza dei termini della detenzione preventiva, fissati in 4 anni, ed è sottoposto a obbligo di firma settimanale presso il tribunale di Girona. L'inizio del processo è fissato il 26 novembre. "Può andare dove vuole - commenta Ciatti, - se scappa credo che neppure si farà il processo".