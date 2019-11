Omicidio Caruana, il primo ministro maltese Muscat verso le dimissioni

Lo scandalo che è seguito all'omicidio della giornalista Daphne Caruana sta per travolgere anche il primo ministro di Malta Joseph Muscat . Secondo i media maltesi sarebbero imminenti le sue dimissioni . La giornalista uccisa stava seguendo la pista di alcune tangenti date a politici e funzionari governativi. Per il delitto era stato arrestato l'imprenditore Yorgen Fenech , principale sospettato.

Muscat ha annunciato che l'imprenditore Yorgen Fenech, principale sospettato per l'assassinio del 2017, non avrà la grazia in cambio di informazioni. Arrestato la settimana scorsa, Fenech è stato rilasciato su cauzione e ha chiesto la grazia, che gli è poi stata rifiutata in virtù delle raccomandazioni del ministero della Giustizia e della polizia. Lo scandalo a livello politico in relazione all'uccisione di Caruana Galizia ha travolto il governo, con tre dimissioni ad alto livello.

Il capo di gabinetto del premier, Keith Schembri, e il ministro del Turismo, Konrad Mizzi, sospettato dalla giornalista di aver ricevuto mazzette tramite società panamensi, si sono dimessi. Il nome di Schembri è stato citato nell'inchiesta come legato a Fenech, ritenuto dalla famiglia della reporter e da vari media il mandante o uno dei mandanti. Schembri, arrestato giovedì sera, è stato poi rilasciato nella notte.