Oli London, l'influencer che difende il suo diritto di "identificarsi come non binario e coreano"

Una scelta che lui stesso ha definito "un po' confusionaria", quella che ha portato l'influencer Oli London a spiegare in un video su Youtube il suo coming out come persona "non binaria e coreana. Non mi sento di identificarmi come maschio o femmina e i miei pronomi sono they/them (non traducibili in italiano con 'loro', ma piuttosto con una forma neutra, ad esempio con l'asterisco al posto delle desinenze di genere). So che molti non mi capiscono ma mi identifico come coreano, quindi per favore non rivolgetemi a me come britannico".