Olanda, Rob Jetten è il nuovo premier: a 38 anni è il più giovane nella storia del Paese e il primo dichiaratamente gay

Nato nel 1987 a Vegel, nella provincia del Brabante settentrionale, la zona intorno a Eindhoven al confine col Belgio. Si è laureato in Scienze della Pubblica amministrazione all’Università di Nijmegen e ha intrapreso la sua carriera professionale nella ProRail, la società ferroviaria nazionale olandese, dove ha ricoperto incarichi da consulente e manager regionale. Ma la politica è sempre stata la sua strada: da tempo iscritto nella sezione giovanile del partito Democratici 66, è stato anche ministro per il Clima e l’Energia nel governo Rutte nel 2022, prima di essere nominato leader dei D66 l'anno successivo. Il suo successo è stato letto anche come un segnale di tregua rispetto all’avanzata delle forze più radicali in Europa, in particolare in Francia e Germania. Il nuovo premier arriva al vertice del governo dopo una lunga trattativa politica e in un momento delicato per i Paesi Bassi.