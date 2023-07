Nave cargo in fiamme al largo delle coste dell'Olanda, un morto

Elicotteri di salvataggio e un'imbarcazione hanno evacuato i 23 membri dell'equipaggio dalla nave cargo registrata a Panama. Come riferito dalla guardia costiera olandese, è successo a circa 27 miglia nautiche (50 km) a nord dell'isola settentrionale di Ameland.

Incidente al largo delle coste dell'Olanda, dove almeno una persona è morta e numerose altre sono rimaste ferite in seguito a un incendio scoppiato su una nave per il trasporto di auto.

Il primo messaggio d'allarme proveniente dal mercantile è giunto verso la mezzanotte di martedì. A bordo c'erano 23 membri dell'equipaggio. Tutti sono stati evacuati ma non è chiaro, oltre al decesso accertato, quanti di loro siano rimasti feriti. La guardia costiera ha riferito solo che "molti" di loro sarebbero feriti.

La nave cargo trasportava 2.857 auto da Bremerhaven, in Germania, a Port Said, in Egitto, 25 delle quali erano auto elettriche. Secondo un portavoce della Guardia costiera citato dall'emittente televisiva "Nos", l'incendio è stato innescato dall'autocombustione di una delle 25 auto elettriche a bordo della nave.