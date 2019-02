Olanda, la messa no stop ce l'ha fatta: la famiglia armena non sarà più espulsa

La messa, stavolta, è finita: 96 giorni no stop nella chiesa di Bethel, all'Aia, per evitare il rimpatrio di una famiglia di profughi armeni sono serviti a "intenerire" il governo olandese che aveva rifiutato la richiesta di asilo, nonostante vivessero in Olanda da nove anni. La settimana scorsa, infatti, la coalizione al governo all'Aia ha raggiunto un accordo che ha concesso il "perdono" ai tre figli, in virtù del fatto che vanno a scuola e all'università. E dunque i Tamrazyan, genitori e 3 ragazzi, non saranno espatriati.