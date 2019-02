Olanda, l'ex braccio destro del leader di estrema destra si converte all'Islam

Un ex deputato del partito di estrema destra olandese antimusulmani si è convertito all'Islam. La scelta di Joram van Klaveren, ex braccio destro del leader populista Geert Wilders, ha avuto molta risonanza in Olanda: per sette anni l'ex parlamentare aveva portato avanti la sua crociata contro l'Islam. All'epoca van Klaveren e compagni del Partito per la libertà Pvv volevano bandire burqa e minareti dal Paese dei tulipani.