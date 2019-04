Olanda, in Parlamento una petizione per rendere illegale la prostituzione

"Sì al modello nordico: penalizzare i clienti" - "Non ho prezzo" è il nome della campagna, di ispirazione cattolica, che c'è dietro la raccolta di firme. Chi l'ha promossa vuole che i clienti siano penalizzati, in base al cosiddetto modello nordico. Hanno postato su Instagram alcune foto che mostrano i loro sostenitori con in mano il messaggio, scritto in bianco e nero, "Ik ben onbetaalbaar" (Non ho prezzo) a fianco della scritta "se fosse tua sorella?" e "la prostituzione è sia una causa sia una conseguenza della disuguaglianza".



"Sono una professionista del sesso per mia volontà" - In risposta all'immagine, una persona ha scritto: "Faccio volontariamente la professionista del sesso. Come me ci sono molte persone. Questa campagna renderà molto, molto più pericoloso il mio lavoro". In Olanda, comprare e vendere sesso è legale, a patto che coinvolga "due adulti consenzienti". E il modello nordico, adottato da Svezia, Norvegia, Islanda, Irlanda del Nord e Francia, i clienti sono penalizzati. I giovani attivisti ritengono che occorra fare di più per proteggere le donne vulnerabili. Secondo la petizione "Non ho prezzo", l'agevolazione per l'industria del sesso in Olanda è anacronistica e gli olandesi dovrebbero guardare al modello di Paesi come la Svezia per trarne ispirazione.



Contro sfruttamento e tratta - I promotori sostengono che nei Paesi in cui è stato introdotto il modello il fenomeno è diminuito, come anche lo sfruttamento della prostituzione e che tali Paesi sono diventati meno "attraenti" per i trafficanti di esseri umani. Tra i fondatori del movimento Exxpose, che è dietro la petizione, c'è l'assistente sociale Sara Lous, che lavorava nel centro di riabilitazione per ex prostitute. "Siamo femministe e cristiane e alcune di noi sono neutrali", ha spiegato. "L'idea è certamente che l'Olanda ha una politica più sicura, che la depenalizzazione è più sicura e che è una libertà vendere sesso", ha aggiunto. "Ma tante cose stanno andando nel verso sbagliato, abbiamo così tanta tratta di esseri umani e Amsterdam è più vulnerabile a causa della forte domanda di sesso a buon mercato".



Ha poi sottolineato che alle donne arriva il segnale che la prostituzione è un modo semplice per fare soldi. "Sono poche le persone incapaci di trovare un altro lavoro - ha commentato -: le dovrebbero ricevere piuttosto un aiuto per crearsi altre competenze".