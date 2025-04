Paesi Bassi, muore a 60 anni lo chef tristellato Jonnie Boer

Con ricette radicate nella natura, nella stagionalità e nel territorio, Boer ha avuto una carriera inarrestabile che gli ha permesso di raggiungere tre stelle Michelin nel 1993, 1999 e 2004. Tutto ebbe inizio per lui, 40 anni fa, nel 1986 nella cucina di De Librije a Zwolle: lì, appena ventenne, la futura star della cucina olandese in tre anni divenne executive chef. Suo anche il merito di aver saputo trasformare un ex carcere femminile in un tempio del gusto, del quale divenne proprietario nel 1992, con la compagna di vita e di lavoro Thérèse.