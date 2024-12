Olanda, un'esplosione fa crollare un condominio a L'Aja: almeno 20 persone sotto le macerie

Almeno 20 persone sono rimaste sepolte sotto le macerie nel crollo in piena notte di una palazzina residenziale di tre piani a L'Aja, in Olanda. Il collasso della struttura è avvenuto dopo un'esplosione e lo scoppio di un incendio. Altre persone sono state trasportate in ospedale. Il sindaco Jan van Zanen ha riferito che tra i feriti c'è anche un bambino di quattro anni.