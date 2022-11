Pechino, Olaf Scholz incontra Xi Jinping per rafforzare la cooperazione economica

Uno stretto legame economico lungo più di 50 anni - La visita riflette l'importanza dei legami commerciali della Germania con la seconda economia mondiale. Scholz ha ricevuto un benvenuto formale dal presidente e neo rieletto capo del Partito Comunista al potere Xi Jinping presso la Grande Sala del Popolo nel cuore di Pechino. Xi ha osservato che la visita di Scholz arriva mentre le parti segnano anni di relazioni diplomatiche risalenti a quando i Paesi, nonostante la loro feroce rivalità nella Guerra Fredda, hanno rilanciato gli scambi economici che rimangono una parte fondamentale delle relazioni fino ad oggi.

Xi: "Rispetto per progresso stabile" - "Finché i principi del rispetto reciproco, la ricerca di un terreno comune riservando le differenze, gli scambi e l'apprendimento e la cooperazione vantaggiosa per tutti sono mantenuti, la direzione generale delle relazioni bilaterali non sarà deviata e il ritmo del progresso sarà stabile", ha detto Xi come riportato dall'emittente statale CCTV.

"Attualmente, la situazione internazionale è complessa e mutevole. Potenze influenti, Cina e Germania dovrebbero lavorare insieme in tempi di cambiamento e caos per dare più contributi alla pace e allo sviluppo nel mondo", ha affermato Xi.

Scholz: "Sviluppare ulteriormente cooperazione economica" - Il tedesco Scholz, da parte sua ha affermato di voler "sviluppare ulteriormente" la cooperazione economica tra i due Paesi, pur riconoscendo che i leader mantengono "prospettive diverse". "Vogliamo anche parlare - ha detto Scholz a Xi - di come possiamo sviluppare ulteriormente la nostra cooperazione a livello economico su altri temi: cambiamenti climatici, sicurezza alimentare, Paesi indebitati".