Oklahoma, eseguita la terza condanna a morte nel 2024

In Oklahoma è stata eseguita la terza condanna a morte di quest'anno. Emmanuel Littlejohn, 52 anni, è stato giustiziato con un'iniezione letale dopo essere stato condannato per il suo ruolo nell'uccisione del proprietario di un minimarket durante una rapina compiuta nel 1992. A nulla è valsa la raccomandazione di clemenza da parte della Commissione per la libertà condizionata al governatore Kevin Stitt. Con l'ultima condanna a morte è salito a 14 il numero delle persone giustiziate sotto la sua amministrazione. Intanto un altro Stato, l'Alabama, è pronto a mandare a morte un detenuto, Alan Eugene Miller.