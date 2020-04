Parlamento Ue: ok ai recovery bond, apertura al Mes | Lega e Forza Italia votano contro i coronabond

Sì all'introduzione dei recovery bond garantiti dal bilancio Ue, esortazione agli Stati membri a utilizzare il Mes e no ai coronabond: sono questi i contenuti della risoluzione votata dal Parlamento europeo sull'azione coordinata dell'Ue contro la pandemia di Covid-19 . Il testo è stato approvato con 395 sì, 171 no e 128 astenuti.

Lega e Forza Italia votano contro i coronabond In precedenza, il Parlamento europeo aveva respinto, con il voto contrario determinante della Lega e di Forza Italia, l'emendamento 15 dei Verdi (sostenuto dal M5s, dal Pd e da FdI), in cui si prospettava, in sostanza, l'emissione di coronabond per mutualizzare il nuovo debito pubblico causato dalla pandemia. L'emendamento 15 (che ha avuto 326 voti contrari, 282 favorevoli e 74 astensioni) chiedeva "che una sostanziale quota del debito che verrà emesso per combattere le conseguenze della crisi del Covid-19 sia mutualizzata a livello Ue".

Antonio Tajani ha detto, durante una videoconferenza con i giornalisti, che FI ha votato contro questo emendamento perché "gli eurobond sono purtroppo irrealizzabili" in quanto "gli Stati membri non intendono farlo" e quindi, ha spiegato, "noi abbiamo deciso di puntare sui 'recovery bond'", perché "non è questione di nomi ma di sostanza". Irene Tinagli (Pd), nella stessa videoconferenza, gli ha risposto sottolineando che "il Parlamento europeo ha il ruolo di fare pressione" per gli eurobond, "non ci dobbiamo porre noi il problema se gli Stati membri li accetteranno o no; noi dobbiamo spingere il piu' possibile, essere ambiziosi per i traguardi importanti, e non lasciarci frenare o intimidire dal Consiglio europeo".

Dal Pe ok alla piena flessibilità sui fondi Ue Luce verde del Parlamento europeo alla piena flessibilità nell'uso dei fondi strutturali per affrontare l'emergenza coronavirus. La plenaria ha approvato con procedura d'urgenza e a larghissima maggioranza (689 sì, 6 contrari e 1 astensione) la cosiddetta "Iniziativa d'investimento in risposta al coronavirus plus" (Crii Plus) proposta dalla Commissione Ue.

L'obiettivo è garantire una flessibilità totale nell'uso delle risorse legate alla politica di coesione e dare un taglio netto alla burocrazia nell'anno contabile 2020-21. Ai Paesi sarà così permesso di trasferire risorse fra fondi diversi, regioni e settori, e potra' anche essere sospeso l'obbligo di co-finanziamento nazionale. Una volta ottenuto l'ultimo via libera da parte del Consiglio Ue, le misure potranno essere pubblicate in Gazzetta ufficiale ed entrare in vigore.