Ohio, Chiesa evangelica cancella 46 milioni di dollari di "debiti per salute"

"Congratulazioni, il tuo debito è stato pagato perché qualcuno ti ama e c'è un Dio che non ha dimenticato di te". E' la lettera inviata dalla Crossroads Church di Cincinnati, una chiesa evangelica in Ohio, a oltre 45mila famiglie per saldare i debiti fatti per motivi di salute. La cancellazione del debito sarà estesa anche al Kentucky, Tennessee e Indiana.