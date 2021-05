Ocean Viking con 236 migranti fa rotta verso Augusta (Siracusa)

La Ocean Viking, la nave della Ong europea Sos Mediterranee, sta navigando verso Augusta (Siracusa), dopo aver ricevuto l'ordine dalle autorità competenti di far sbarcare le 236 persone salvate da due gommoni in difficoltà martedì. I soccorritori, pur esprimendo sollievo per la soluzione della vicenda, si dicono tuttavia amareggiati e addolorati per l'ennesima tragedia di cui sono stati testimoni nell'ultima settimana.