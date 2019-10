Nyt: "Trump voleva al confine con il Messico un muro elettrificato e un fossato con coccodrilli contro i migranti"

Il "New York Times" ha rivelato che Donald Trump ha parlato spesso con i suoi collaboratori dell'idea di fortificare il muro al confine col Messico con una trincea d'acqua piena di serpenti e coccodrilli, Secondo il quotidiano, che cita una dozzina di dirigenti statunitensi, il presidente ha sollecitato più volte una stima dei costi. Immediata la replica del presidente su Twitter: "Fake news".

Sparare alle gambe dei clandestini - Il presidente degli Stati Uniti avrebbe anche suggerito di far sparare alle gambe dei migranti dal Messico. Lo ha fatto durante un incontro nel marzo scorso con i consulenti della Casa Bianca nello studio ovale. Lo rivela il quotidiano "New York Times" basandosi su interviste con diversi funzionari dell'amministrazione della Casa Bianca coinvolti nell'incontro.



Trump, ricorda il quotidiano, durante un discorso a novembre aveva già suggerito di sparare ai migranti che lanciano pietre. Il presidente fece marcia indietro quando gli fu spiegato che era illegale ma successivamente, in un incontro, suggerì che sparassero loro alle gambe. Il quotidiano aggiunge poi che Trump voleva fortificare il muro di confine con il Messico con una fossa piena d'acqua, con dentro serpenti o alligatori e che voleva anche un muro elettrificato.



Il presidente su Twitter: "Tutto falso" - Donald Trump liquida tutto come una "fake news", scrivendo:su Twitter: "Posso essere duro sulla sicurezza del confine, ma non così duro. La stampa è impazzita".