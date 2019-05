Nyt svela dichiarazioni Trump 1985-1994: persi 1,2 mld in 10 anni

Tra il 1985 e il 1994 le attività gestite da Donald Trump finirono in profondo rosso, con perdite per circa 1,2 miliardi di dollari . E' quanto emerge dalle dichiarazioni fiscali presentate in quegli anni e ottenute dal Nyt. Trump non avrebbe pagato tasse federali sul reddito per 8 dei 10 anni presi in considerazione, avvalendosi della legge per cui gli imprenditori possono usare le perdite per evitare di pagare il fisco sulle future entrate.

Lo scontro istituzionale sulla dichiarazione dei redditi di Trump - Le rivelazioni del New York Times si innestano sullo scontro istituzionale tra Casa Bianca e Congresso causato dal rifiuto di Trump di svelare le sue dichiarazioni fiscali, una rottura rispetto a quanto fatto nel passato da tutti i presidenti.



Lo "zampino" dello Stato di Ner York - Tuttavia quello che non sta riuscendo al Congresso potrebbe riuscire allo Stato di New York. Al Parlamento statale sarà presentata nelle prossime ore una legge per permettere alle commissioni competenti di prendere visione delle dichiarazioni dei redditi presentate dal tycoon nello Stato in cui è residente e in cui sono basate le sue attività.



Le dichiarazioni dei redditi metterebbero Trump in cattiva luce? - Quanto svelato dal quotidiano mette in evidenza come il tycoon non abbia alcun interesse a rendere pubbliche dichiarazioni fiscali che non solo potrebbero portare alla luce irregolarità ma metterebbero di sicuro in cattiva luce quell'immagine di abile uomo di affari e di "deal-maker" su cui ha costruito la sua carriera politica.