Ny Post: "Soros finanzia gruppi che sostengono Hamas"

George Soros sarebbe dietro ai gruppi che nelle ultime settimane hanno organizzato proteste pro-palestinesi.

Lo riporta il New York Post, secondo il quale Soros avrebbe donato a questi gruppi più di 15 milioni di dollari dal 2016. La rete di Soros ha infatti concesso 13,7 milioni a Tides Centers, gruppo di sinistra che sponsorizza alcune delle no profit che hanno giustificato gli attacchi di Hamas a Israele. Altre donazioni sono andate, fra gli altri, all'Arab American Association di New York, a Moving e a The Legal Center for Arab Minority Rights.