Caso Nvidia, la Casa Bianca: "Trump non parlerà con Xi della presunta spia legata a Jensen Huang"

Donald Trump non intende discutere con il presidente cinese Xi Jinping il caso di Alice Huang, la donna sospettata di essere una spia di Pechino e indicata dai media come legata sentimentalmente a Jensen Huang, ex amministratore delegato di Nvidia. La vicenda non dovrebbe trovare spazio nei colloqui tra i due leader durante l'imminente visita del presidente americano in Cina. A riferirlo sono stati alcuni funzionari della Casa Bianca durante un briefing con i giornalisti in vista del viaggio, secondo quanto riportato dalla Cnbc. Trump sarà a Shenzhen in occasione del vertice Apec.