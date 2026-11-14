la visita in cina

Caso Nvidia, la Casa Bianca: "Trump non parlerà con Xi della presunta spia legata a Jensen Huang"

Lo riferiscono funzionari dell'amministrazione citati da Cnbc

14 Nov 2026 - 06:30
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Donald Trump (sinistra) e Jensen Huang (destra) © Ansa

Donald Trump (sinistra) e Jensen Huang (destra) © Ansa

Donald Trump non intende discutere con il presidente cinese Xi Jinping il caso di Alice Huang, la donna sospettata di essere una spia di Pechino e indicata dai media come legata sentimentalmente a Jensen Huang, ex amministratore delegato di Nvidia. La vicenda non dovrebbe trovare spazio nei colloqui tra i due leader durante l'imminente visita del presidente americano in Cina. A riferirlo sono stati alcuni funzionari della Casa Bianca durante un briefing con i giornalisti in vista del viaggio, secondo quanto riportato dalla Cnbc. Trump sarà a Shenzhen in occasione del vertice Apec. 

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