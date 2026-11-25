Per prima è arrivata Hillary Clinton, ex avversaria alle presidenziali 2016: "È uno scandalo di sicurezza nazionale? Sì. È uno scandalo di insider trading? Sì. È uno scandalo di manipolazione di mercato? Sì. Se è superintelligenza, chiamiamolo Supergate", ha scritto l'ex segretaria di Stato sui social media, ironizzando sull'espressione coniata da Trump per definire l'intelligenza artificiale. Ma non sono solo i dem a chiedere il conto al tycoon. "Il reintegro di Jensen Huang non cancella le minacce alla nostra sicurezza nazionale. Restiamo determinati a ottenere risposte sul contrabbando dei prodotti Nvidia e il loro ruolo nel fare avanzare le capacità del nostro avversario sull'intelligenza artificiale", ha dichiarato il deputato repubblicano John Moolenaar. "Avevo messo in guardia fin dall'inizio l'amministrazione sul fatto che la Cina voleva ottenere i nostri chip più avanzati. La controversia su Nvidia e Megaspeed è solo la punta dell'iceberg e non è risolta dal reintegro di Huang", ha osservato il senatore del Grand old party Tom Cotton assicurando che il Congresso americano continuerà a indagare.