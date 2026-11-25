Nvidia, su Trump l'ombra di insider trading dopo il reintegro di Jensen Huang | Condanne anche dai repubblicani
Il presidente ha intanto dichiarato in un'intervista esclusiva al New York Post di essere disposto a concedere la grazia a Jensen Huang, se necessario, ma di ritenere che l'amministratore delegato di Nvidia se la caverà anche senza
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L'intervento di Donald Trump per reintegrare il Ceo di Nvidia, Jensen Huang, ha scatenato un'alzata di scudi bipartisan, con qualcuno che ha sollevato perfino lo spettro dell'insider trading per il tycoon. Secondo il Financial Times il presidente ha guadagnato fino a 15 milioni di dollari con il ritorno del manager alla guida della società. Per il quotidiano londinese, al 30 settembre Trump aveva fino a 370.000 azioni di Nvidia. Il numero di titoli in suo possesso non è chiaro (non è rivelato nelle sue dichiarazioni dei redditi) ma anche se possedesse il pacchetto minimo (32.000 azioni) il tycoon avrebbe guadagnato 1,3 milioni con il rally di Nvidia.
La condanna bipartisan
Per prima è arrivata Hillary Clinton, ex avversaria alle presidenziali 2016: "È uno scandalo di sicurezza nazionale? Sì. È uno scandalo di insider trading? Sì. È uno scandalo di manipolazione di mercato? Sì. Se è superintelligenza, chiamiamolo Supergate", ha scritto l'ex segretaria di Stato sui social media, ironizzando sull'espressione coniata da Trump per definire l'intelligenza artificiale. Ma non sono solo i dem a chiedere il conto al tycoon. "Il reintegro di Jensen Huang non cancella le minacce alla nostra sicurezza nazionale. Restiamo determinati a ottenere risposte sul contrabbando dei prodotti Nvidia e il loro ruolo nel fare avanzare le capacità del nostro avversario sull'intelligenza artificiale", ha dichiarato il deputato repubblicano John Moolenaar. "Avevo messo in guardia fin dall'inizio l'amministrazione sul fatto che la Cina voleva ottenere i nostri chip più avanzati. La controversia su Nvidia e Megaspeed è solo la punta dell'iceberg e non è risolta dal reintegro di Huang", ha osservato il senatore del Grand old party Tom Cotton assicurando che il Congresso americano continuerà a indagare.
L'ombra dell'investitore anonimo
Su account social legati al mondo delle criptovalute circola la notizia che un investitore anonimo ha guadagnato 312 milioni di dollari in due giorni grazie all'affaire Nvidia. Secondo i rumors, non confermati da nessun media ufficiale, venerdì scorso poco prima della chiusura di Wall Street, avrebbe piazzato un grosso ordine d'acquisto di derivati che gli davano il diritto di comprare azioni Nvidia per 3,4 milioni di dollari lunedì. Grazie al ritorno di Huang alla guida, il misterioso trader si sarebbe quindi portato a casa 312 milioni di dollari in due sedute di mercato.