Nvidia, Huang chiede scusa ai dipendenti: "Sto andando in terapia" | "Non è stato Trump a farmi tornare, il board ha scelto in autonomia"
L'amministratore delegato di Nvidia: "La conversazione con mia moglie è stata la più difficile"
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"Sto andando in terapia". L'amministratore delegato di Nvidia, Jensen Huang, ha rivelato ai dipendenti che sta andando ogni giorno da uno psicologo per un'ora e mezza. Il ceo si è scusato con gli impiegati dell'azienda e ha confessato che l'incontro con il personale è stato uno dei più difficili che abbia mai dovuto affrontare, precisando tuttavia che la conversazione più ardua in assoluto è stata quella con sua moglie.
"Non è stato Trump a farmi tornare"
Huang ha respinto l'idea che sia stato Donald Trump a orchestrare il suo ritorno, affermando che la decisione è stata presa autonomamente dal consiglio di amministrazione. Durante un incontro con i dipendenti stamane ha inoltre smentito che il suo rientro sia dovuto al fatto di essere un "tech bro", uno dei pezzi grossi del settore. "Ho commesso degli errori terribili", ha aggiunto aggiungendo che il suo ritorno non implica che egli sia "al di sopra del codice di condotta".