Nuova Zelanda, il vulcano Whakaari riprende l'attività e ostacola i soccorsi | All'appello mancano 8 dispersi

Il vulcano della White Island, in Nuova Zelanda, eruttato lunedì, sta ora emettendo gas venefici: l'aumentata attività sismica ha costretto i soccorritori a interrompere i loro sforzi. Il vulcano, chiamato Whakaari, è esploso travolgendo con i suoi detriti i turisti che si trovavano sull'isola. Sei sono le vittime accertate, venticinque persone si trovano in condizioni critiche in ospedale con gravi ustioni. All'appello mancano ancora otto dispersi.