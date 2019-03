Nuova Zelanda, strage in due moschee: i morti salgono a 49

E' salito a 49 il bilancio delle vittime degli attentati contro due moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda. Lo ha detto in conferenza stampa il portavoce della polizia del Paese, Mike Bush, sottolineando che i feriti sono 48. Quarantuno persone sono morte sul colpo nella moschea di Deans Avenue e sette in quella di Linwood, mentre una persona è deceduta successivamente in ospedale.