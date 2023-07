Nuova Zelanda, sparatoria ad Auckland: morto aggressore e altre 2 persone

In Nuova Zelanda tre persone sono rimaste uccise in seguito a una sparatoria avvenuta di mattina presto (circa le 21 in Italia) in un centro commerciale di Auckland.

Lo fa sapere la polizia neozelandese su Twitter. Il premier Chris Hipkins ha escluso "rischi per la sicurezza nazionale". Il Paese si prepara a ospitare le partite della Coppa del Mondo femminile di calcio con la partita inaugurale che si terrà oggi. Secondo gli inquirenti, un 24enne armato munito di braccialetto elettronico è entrato in un cantiere, uccidendo due persone e ferendone altre sei, 3 delle quali in modo grave. Lo stesso aggressore è stato poi trovato morto.