Nuova Zelanda, si aggrava il bilancio dell'eruzione del vulcano: 16 morti

E' salito a 16 morti il bilancio dell'improvvisa eruzione del vulcano sulla White Island, in Nuova Zelanda, avvenuta lunedì. L'identità della sedicesima vittima non è stata resa nota: i media locali parlano comunque di un cittadino australiano rimpatriato per essere sottoposto a cure mediche, ma che poi è deceduto in ospedale. Intanto proseguono, ancora senza esito, le ricerche di due dispersi. Venti feriti rimangono in cura intensiva.