Nuova Zelanda, in aeroporto si impone un limite agli abbracci: massimo tre minuti

La città di Dunedin conta 135.000 abitanti e si trova nel sud dell'isola. L'amministratore delegato dello scalo, Dan De Bono, ha spiegato all'agenzia Associated Press che questa misura serve per "far sì che le cose si svolgano senza intoppi", un modo edulcorato per dire sostanzialmente di sbrigarsi, come aggiunge lo stesso responsabile. De Bono sottolinea come un abbraccio della durata di venti secondi sia sufficientemente efficace per rilasciare l'ossitocina e la serotonina, ovvero gli ormoni del benessere. Al contrario, un'effusione prolungata sarebbe "davvero imbarazzante".