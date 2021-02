Nuova Zelanda, il figlio si nasconde dentro la lavatrice ma la mamma non se ne accorge e la accende: morto

Una mamma non si è accorta che il figlio si era nascosto nella lavatrice così l'ha accesa. Solo dopo il lavaggio si è resa conto di quanto accaduto, trovando il bambino privo di sensi. Il piccolo, che frequentava la scuola materna, è stato subito portato in ospedale ma per lui non c'è stato nulla da fare. Come riportano i media locali, il terribile incidente è avvenuto in un sobborgo di Christchurch, in Nuova Zelanda.