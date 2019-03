Nuova Zelanda: eroe in moschea ha disarmato attentatore a mani nude

Il giovane, del quale non si conosce il nome, è riuscito a strappare il mitra dalle mani di Brenton Tarrant, lo ha anche inseguito cercando di sparargli con la sua stessa arma, non riuscendo però a trovare il grilletto e dandogli così il tempo di scappare, aiutato dai complici che lo attendevano in auto fuori dalla moschea.



A raccontarne le gesta è stato uno dei sopravvissuti, Syed Mazharuddin, che ha parlato con il "New Zealand Herald", dicendo anche che una volta messosi al riparo dopo aver udito gli spari ha visto davanti a sé "il male", l'attentatore intento a potare a termine il suo progetto d'odio. Al contempo è stato testimone del coraggioso intervento del giovane, l'altro lato della medaglia. Nella moschea di Linwood sono state uccise sette persone, 41 in quella di Deans Avenue, attaccata per prima, mentre una persona è morta in ospedale per le ferite riportate.