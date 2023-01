Nuova Zelanda, Chris Hipkins nuovo premier al posto di Ardern

La Nuova Zelanda cambia premier: Chris Hipkins sarà il prossimo primo ministro al posto della dimissionaria Jacinda Ardern.

Ad annunciarlo è il partito Laburista che lo ha indicato come unico candidato alla guida della formazione che guida il Paese e che di conseguenza diventa premier. Lo scrive la Bbc. Hipkins è entrato in parlamento nel 2008 e nel 2020 è diventato ministro per la lotta al Covid. Al momento guida il dicastero di Polizia, Istruzione e Pubblica amministrazione.