Nuova Zelanda, in vista tassa sul bestiame per limitare emissioni

La Nuova Zelanda ha un piano per tassare gli agricoltori per le emissioni corporali del loro bestiame che sta causando scalpore e malcontento che rischia di ripercuotersi sui risultati delle elezioni generali in programma per sabato.

L'economia neozelandese è trainata dall'agricoltura con circa 10 milioni di bovini e 25 milioni di pecore che vagano per i pascoli della nazione.